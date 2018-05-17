Большинство контрактов по оборонзаказу-2018 уже заключено — Путин
Сочи, 17 мая. Большинство контрактов по линии государственного оборонного заказа в текущем году уже заключено. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, который в четверг находится с визитом в Сочи.
Российский лидер провел военное совещание.
«Большинство контрактов уже заключено», — сказал глава государства во время совещания.
Ранее Путин подчеркнул, что требования к качеству и срокам выполнения государственного оборонного заказа должны быть максимально жесткими.
По словам российского лидера, в данной области имеются и проблемные вопросы, касающиеся создания новой военной техники, а также ремонтных работ кораблей и подводных лодок.