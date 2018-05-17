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Россия
Большинство контрактов по оборонзаказу-2018 уже заключено — Путин
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    Большинство контрактов по оборонзаказу-2018 уже заключено — Путин

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    Большинство контрактов по оборонзаказу-2018 уже заключено — Путин

    Сочи, 17 мая. Большинство контрактов по линии государственного оборонного заказа в текущем году уже заключено. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, который в четверг находится с визитом в Сочи. 

    Российский лидер провел военное совещание.

    «Большинство контрактов уже заключено», — сказал глава государства во время совещания.

    Ранее Путин подчеркнул, что требования к качеству и срокам выполнения государственного оборонного заказа должны быть максимально жесткими.

    По словам российского лидера, в данной области имеются и проблемные вопросы, касающиеся создания новой военной техники, а также ремонтных работ кораблей и подводных лодок.

    Автор: Федор Веснин
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