Макрон заявил, что выход США из ядерной сделки может быть полезен России и Китаю

София, 17 мая. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что последствия выхода США из соглашения по иранскому атому «в короткой перспективе» могут послужить интересам китайских и российских компаний.

При этом он подчеркнул, что приоритеты в этом вопросе должны определяться в первую очередь геополитикой, а не торговлей, чтобы «избежать эскалации в регионе и содействовать стабильности и большей открытости Ирана». В этом плане ядерное соглашение с Тегераном, заключенное в 2015 году, по мнению Макрона, шло в правильном направлении».

Лидер Франции напомнил, что иранский вопрос обсуждался им в ходе беседы с министром иностранных дел Китая Ван И, а на следующей неделе он собирается поднять его на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.