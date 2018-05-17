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Херсонский суд арестовал редактора РИА Новости Украина Вышинского на два месяца
Политика
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    Херсонский суд арестовал редактора РИА Новости Украина Вышинского на два месяца

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    Херсконский суд арестовал редактора РИА Новости Украина Вышинского на два месяца

    Киев, 17 мая. Суд в Херсоне принял решение об аресте сроком на два месяца руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

    Задержанный в Киеве журналист Кирилл Вышинский арестован на два месяца по решению суда. Ему вменяют государственную измену. Сам главред РИА Новости Украина считает, что данное обвинение является безосновательным и дискредитирует его как сотрудника СМИ.

    В Госдуме считают произволом то, что творится на Украине в отношении журналистов. Давление со стороны спецслужб на журналистов противоречит европейским ценностям.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала выйти на акцию в защиту Вышинского, она подчеркнула, что по надуманным обвинениям главреду РИА Новости Украина грозит до 15 лет лишения свободы. О задержании Вышинского стало известно 15 мая, в этот день прошли продолжительные обыски в квартирах корреспондентов издания.

    Автор: Ирина Селезнева
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