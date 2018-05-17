Эксперт на примере женитьбы объяснил, как Украине вернуть Донбасс

Киев, 17 мая. Военный эксперт Алексей Арестович заявил, что силовой вариант решения проблемы Донбасса неэффективен. Именно это, по мнению эксперта, имел в виду и спецпредставитель США Курт Волкер, который ранее сказал, что Киеву не удастся вернуть контроль над Донбассом.

«Когда парень женится на девушке, он объясняет, что со всеми остальными она не будет счастлива, а только с ним. А здесь та же самая история», – отметил Арестович в интервью «Апострофу».

По его словам, любая попытка вернуть территории Донбасса силовым образом обречена на провал. Это понимают в Киеве, это прекрасно знает и Волкер, подчеркнул Арестович.

Эксперт отметил, что единственным путем к урегулированию ситуации в Донбассе является введение в регион миротворцев.

Напомним, спецпредставитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер ранее заявил, что Киев не сможет вернуть территории Донбасса.