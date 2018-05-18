Сирия зачистила Растанский котел: жители Северного Хомса празднуют победу над боевиками — видео ФАН

На данный момент Растанский котел полностью зачищен, и территории к северу от Хомса после шести лет конфликта наконец вернулись под управление официального Дамаска. По этому поводу тысячи жителей городов Талль-Бисса и Ар-Растан вышли на улицы, дабы поблагодарить Сирийскую арабскую армию (САА) за победу над вооруженными исламистскими группировками. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР прислал эксклюзивные кадры с места событий.

Теперь люди без страха покидают свои дома, не боясь столкнуться с джихадистами, которые могли безнаказанно чинить любые погромы и беспорядки. Полевые командиры, зачастую сами проявлявшие нечеловеческую жестокость по отношению к гражданским лицам, мало контролировали свои бандгруппы, и потому в регионе фактически царил произвол. Отпраздновать окончание этого тяжелейшего периода на главные площади городов вышли тысячи людей.

Знамена так называемой вооруженной оппозиции и террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ), которые тоже базировались внутри анклава между Хамой и Хомсом, наконец сменились на государственные символы САР. Так, репортер ФАН запечатлел флагшток с поднятым сирийским флагом в Ар-Растане.

Жители не скрывают своей радости, еще даже не до конца осознавая завершение шестилетнего периода оккупации в северной части Хомса:

«Да здравствует Сирия! Да здравствует Сирия! Да здравствует Сирия! Спасибо правительственным войскам САР за то, что наконец вернули мир и покой в наши дома. Да воздаст вам Аллах за ваши усилия», — поделились с нашим корреспондентом местные жители.

Ар-Растан, Талль-Бисса, Аль-Ганту и многие другие близлежащие населенные пункты были захвачены боевиками в 2012-м году. С тех пор и до мая текущего года регион находился под контролем не только более умеренных отрядов Свободной сирийской армии (ССА), но и террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». За это время гуманитарная ситуация на этом направлении достигла почти катастрофического уровня. Сейчас внутри бывшего Растанского котла уже стартовали восстановительные работы.

1 Организация запрещена на территории РФ.