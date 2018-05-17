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    Главные новости 17 мая

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    Главные новости 17 мая

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 17 мая

    Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко выступил в эфире телеканала «112 Украина», заявив, что Крымский мост «достанется» украинской стороне вместе с Крымом. Геращенко рассказал, как Крымский мост «достанется Украине».

    Президент США Дональд Трамп предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель отказаться от российско-европейского проекта «Северный поток — 2». Возмутительная сделка: эксперт спрогнозировал реакцию Меркель на предложение Трампа по «Северному потоку – 2».

    Спецпредставитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер признал, что Киев не сможет вернуть территории Донбасса, а достижению мира, по мнению Волкера, якобы «будут способствовать» поставки летального оружия Украине. «Россия слишком сильна»: Волкер заявил, что Украина не вернет Донбасс.

    Внешнеполитическое ведомство Канады осудило строительство и частичное открытие Крымского моста. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Сенатор ответил Канаде, осудившей открытие Крымского моста: Воля крымчан — закон.

    После открытия Крымского моста через Керченский пролив киевский блогер Михаил Волгин решил рассказать о «чуде инженерной и технической мысли» современной Украины и снял разваливающийся Шулявский мост. «Крымский мост отдыхает»: киевский блогер показал украинское «чудо инженерной мысли».

    Сотрудники крупнейшего на Украине горно-металлургического комбината объявили забастовку из-за неисправной техники. На Украине остановил работу крупнейший металлургический комбинат.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского блогера взорвать Крымский мост.  Кремль отреагировал на призыв американца взорвать Крымский мост.

    Сотрудники крупнейшего украинского горно-металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог» объявили забастовку, предприятие остановило работу. «Старая ржавая канализация»: Олейник рассказал, почему на Украине скоро «рванет» .

    Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек провел аналогию между предложением взорвать Крымский мост и прыжком в пустой бассейн. Аплодисменты, затем некролог: в Госдуме сравнили идею взорвать Крымский мост с прыжком в пустой бассейн.

    Автор: Алексей Громов
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