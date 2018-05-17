В Госдуме оценили влияние подорожавшей нефти на экономику России

Москва, 17 мая. Повышение мировых цен на нефть является хорошей тенденцией с учетом задач, которые поставил президент России Владимир Путин. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Депутат отметил, что благодаря подорожанию нефти в первом квартале 2018 года бюджет России получил профицит, который может сохраниться, если власти США не будут предпринимать деструктивных действий на международной арене, а стоимость нефти останется на нынешнем уровне, передает телеканал «360».

«Если Трамп продолжит, со свойственной непредсказуемостью, сеять тревогу, то стоимость нефти может составить 85-90 долларов. Для нас, даже в среднесрочной перспективе, увеличение цены — не очень позитивный фактор», — сказал Гутенев.

Он также добавил, что нынешний уровень цен на нефть позволит повысить размер минимальной заработной платы до прожиточного минимума, а также увеличить затраты на российскую инфраструктуру, что послужит импульсом для всей экономики РФ.