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В Госдуме оценили влияние подорожавшей нефти на экономику России
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    В Госдуме оценили влияние подорожавшей нефти на экономику России

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    В Госдуме оценили влияние подорожавшей нефти на экономику России

    Москва, 17 мая. Повышение мировых цен на нефть является хорошей тенденцией с учетом задач, которые поставил президент России Владимир Путин. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев.

    Депутат отметил, что благодаря подорожанию нефти в первом квартале 2018 года бюджет России получил профицит, который может сохраниться, если власти США не будут предпринимать деструктивных действий на международной арене, а стоимость нефти останется на нынешнем уровне, передает телеканал «360».

    «Если Трамп продолжит, со свойственной непредсказуемостью, сеять тревогу, то стоимость нефти может составить 85-90 долларов. Для нас, даже в среднесрочной перспективе, увеличение цены — не очень позитивный фактор», — сказал Гутенев.

    Он также добавил, что нынешний уровень цен на нефть позволит повысить размер минимальной заработной платы до прожиточного минимума, а также увеличить затраты на российскую инфраструктуру, что послужит импульсом для всей экономики РФ.

    Автор: Алексей Громов
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