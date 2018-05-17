Путин: 10 боевых кораблей и 160 единиц новейшей авиатехники усилят ВС РФ в этому году

Сочи, 17 мая. Президент России Владимир Путин сообщил, как в этом году году будут усилены вооруженные силы страны. По его словам, в этом году российские военные получат 160 единиц авиатехники и десять боевых кораблей.

Глава государства уточнил, что большинство контрактов гособоронзаказа уже заключено. «В соответствии с ними вооруженные силы России должны получить более 160 единиц авиационной техники, 10 боевых надводных кораблей», — сказал президент.

Он уточнил, что речь идет о новых самолетах оперативно-тактической авиации Су-35С, Су-34, Су-30СМ, а также современных ударных вертолетах Ми-28, Ми-35М и Ка-52.

Кроме того, в ракетные войска должны поступить 14 космических комплексов, еще 500 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, танков и бронемашин пополнят арсенал сил общего назначения.