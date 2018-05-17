Меню
Россия
Путин: 10 боевых кораблей и 160 единиц новейшей авиатехники усилят ВС РФ в этому году
Политика
Захарова — «партнерам»: Не удивитесь, если с вашими журналистами поступят так же, как с Вышинским?
Следующая новость
Загрузка...

    Путин: 10 боевых кораблей и 160 единиц новейшей авиатехники усилят ВС РФ в этому году

    33

    Путин: 10 боевых кораблей и 160 единиц новейшей авиатехники усилят ВС РФ в этому году

    Сочи, 17 мая. Президент России Владимир Путин сообщил, как в этом году году будут усилены вооруженные силы страны. По его словам, в этом году российские военные получат 160 единиц авиатехники и десять боевых кораблей.

    Глава государства уточнил, что большинство контрактов гособоронзаказа уже заключено. «В соответствии с ними вооруженные силы России должны получить более 160 единиц авиационной техники, 10 боевых надводных кораблей», — сказал президент.

    Он уточнил, что речь идет о новых самолетах оперативно-тактической авиации Су-35С, Су-34, Су-30СМ, а также современных ударных вертолетах Ми-28, Ми-35М и Ка-52.

    Кроме того, в ракетные войска должны поступить 14 космических комплексов, еще 500 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, танков и бронемашин пополнят арсенал сил общего назначения.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.