Путин потребовал максимально рационально использовать 1,5 трлн рублей, выделенные на ГОЗ

Сочи, 17 мая. Президент РФ Владимир Путин потребовал максимально рационально использовать средства, выделенные в этом году по линии Минобороны на гособоронзаказ. Речь идет о сумме почти в полтора триллиона рублей.

«Сумма весьма значительная, и эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально», — заявил глава российского государства, выступая на военном совещании.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, серия военных совещаний у Путина будет посвящена также развитию военно-промышленного комплекса и армейскому строительству в России.