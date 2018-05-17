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Путин потребовал максимально рационально использовать 1,5 трлн рублей, выделенные на ГОЗ
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    Путин потребовал максимально рационально использовать 1,5 трлн рублей, выделенные на ГОЗ

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    Путин потребовал максимально рационально использовать 1,5 трлн рублей, выделенные на ГОЗ

    Сочи, 17 мая. Президент РФ Владимир Путин потребовал максимально рационально использовать средства, выделенные в этом году по линии Минобороны на гособоронзаказ. Речь идет о сумме почти в полтора триллиона рублей.

    «Сумма весьма значительная, и эти ресурсы должны быть использованы максимально рационально», — заявил глава российского государства, выступая на военном совещании.

    Как сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, серия военных совещаний у Путина будет посвящена также развитию военно-промышленного комплекса и армейскому строительству в России.

     

    Автор: Алексей Громов
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