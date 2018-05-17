«Роган — сумасшедший»: в Совфеде согласились с Песковым по поводу «безумной» статьи журналиста из США

Статью, опубликованную в Washington Examiner, в которой журналист Том Роган призывает Киев разбомбить с воздуха Крымский мост, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил: такие скандальные высказывания — признак «безумия» и непрофессионализма.

«Это можно расценивать только как безумие, наверное, это уродливое проявление некачественной журналистики, граничащее с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительных органов, в том числе и Соединенных Штатов Америки», — говорит Песков.

По словам члена Совета Федерации Сергея Калашникова, статья американского журналиста — призыв к государственному терроризму. Как отметил сенатор в интервью Федеральному агентству новостей, недоброжелателей раздражает тот факт, что Россия построила грандиозное сооружение в реально сжатые сроки.

«Песков абсолютно прав. Роган — просто сумасшедший, который призывал к государственному терроризму, по сути. При всех упреках в дороговизне, мост действительно построили в сжатые сроки, кроме того, он решает проблемы Крыма. Все наши злопыхатели исходили из того, что, мол, мы будем долго его строить и не понятно, построим ли. Тем более, что там сложная геологическая обстановка. Как бы Крымский мост ни оценивали — это демонстрация возможностей России в плане строительства высоко технологичных объектов. Теперь полуостров — не изолированный анклав России, а такая же часть страны, на которую можно приехать по дороге».

Напомним, скандальная публикация появилась в американском издании накануне. Автор статьи «Украине следует взорвать путинский Крымский мост» Том Роган считает, что для удара с воздуха у Киева сил достаточно. По мосту станет невозможно ездить, отмечает корреспондент, а за счет того, что строение имеет большую протяженность, количество жертв, уверяет Роган, можно максимально снизить.

В российском посольстве Соединенных Штатов провокационная публикация вызвала возмущение. Дипломаты потребовали от издания пояснить, в какой степени материал соответствует редакционной политике.

Напомним, возводить Крымский мост, протяженностью 19 километров, в России начали в 2016 году. Открытие состоялось 15 мая 2018-го. Первым по мосту проехал президент Владимир Путин. Движение было запущено 16 мая.