Денег не хватит: в ДНР ответили американцу на предложение выкупить Донбасс и отдать Украине

Киев, 17 мая. Американский журналист предложил «перекупить» Донбасс для возвращения территории под контроль Украины за неимением возможности вернуть регион другими способами.

Данное предложение было высказано американцем после визита спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в подконтрольную Киеву часть Донбасса. Волкер заявил, что возвращение территорий ДНР и ЛНР под власть Украины невозможно из-за России, которая «слишком сильна» и поддерживает право региона на самоопределение.

Американский журналист ответил на эти слова, назвав визит Волкера частью «стратегии доминации» президента Трампа, которая ставит перед собой цель «продавить» все мировые конфликты, пишет «Экономика сегодня».

«Думаю, США, в принципе, могут перекупить ситуацию. Перекупить Донбасс и отдать Украине», — заявил Вайнер в программе «Место встречи» канала НТВ.

На вопрос ведущего программы, кому США отдадут деньги в таком случае, Вайнер ответил, что деньги будут предложены «населению Донбасса напрямую».

Советник главы ДНР Александр Казаков прокомментировал мнение Вайнера, напомнив, что республики Донбасса обеспечивают себя сами, развивая экономику. Представитель ДНР подкрепил свои слова фактами об открытии за 2017 год 11 «серьезных промышленных предприятий» и 16 шахтерских лав, число которых пополнили три лавы в 2018 году.

«Чтобы купить честь, достоинство и наши права, денег не хватит», — заключил Казаков.

Мнение Волкера о неспособности Украины вернуть территории ДНР и ЛНР ранее прокомментировал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. Чиновник не считает это «заморозкой конфликта».