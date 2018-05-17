Многие страны хотят открыть дверь России: в Британии испугались изоляции из-за дела Скрипаля

Лондон, 17 мая. Британия рискует оказаться в изоляции, поскольку дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери быстро забывается. Те политики, которые пытаются ужесточить санкции в отношении РФ, сталкиваются с сопротивлением, пишет британское издание The Times.

В первых рядах на инаугурации президента РФ Владимира Путина было много иностранных гостей, в том числе актер Стивен Сигал и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Издание предлагает наложить на них персональные санкции, поскольку из-за этого «единая позиция по делу Скрипалей ослабевает».

С одной стороны Лондон добился дипломатического прорыва, убедив страны выслать российских дипломатов. С другой, «многие западные государства хотят вновь открыть дверь России», пишет The Times.

«Создается впечатление, что Великобритания в своей решимости занимать принципиальную позицию в отношении дела Скрипаля может оказаться в изоляции», – говорится в тексте статьи.

Газета указывает, что правительство Италии фактически подписало соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией» и выступает против возобновления антироссийских санкций. Еще один пример — отказ Австрии высылать дипломатов РФ, а также дружественная позиция президента Чехии Милоша Замана, который ранее заявил, что в его стране производился «Новичок». К тому же, Греция и Кипр без энтузиазма воспринимают позицию Британии по делу Скрипаля.

В Германии также ставят экономические интересы выше интересов Британии. Несмотря на попытки нового главы МИД ФРГ Хайко Мааса ужесточить позицию в отношении России, он сталкивается с решительным сопротивлением, резюмирует издание.