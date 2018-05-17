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Новости Сирии
«Железный купол» в Израиле перехватил выпущенную из Сирии ракету
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    «Железный купол» в Израиле перехватил выпущенную из Сирии ракету

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    «Железный купол» в Израиле перехватил выпущенную из Сирии ракету

    Дамаск, 17 мая. Система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную с территории Сирии в сторону Голанских высот.

    Как отмечает ArabNews, предупреждающая об опасности ракетного удара сирена сработала в израильском поселении на территории оккупированных Голанских высот в Сирии.

    Израильские СМИ в то же время сообщили, что сирены, звучащие на Голанских высотах, были включены после неопознанных взрывов. В социальных сетях также появилась информация, что всего было выпущено не менее 5 ракет.

    Напомним, 10 мая Сирийская армия начала обстреливать позиции израильских сил на Голанских высотах в ответ на удары Израиля по сирийской территории. 

    «Железный купол» в Израиле перехватил выпущенную из Сирии ракету

     

    Автор: Федор Веснин
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