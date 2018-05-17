Сирия и РФ возрождают Пальмиру: глава одного из музеев САР рассказал ФАН о ходе сотрудничества

Россия и Сирия продолжают развивать сотрудничество по вопросам восстановления Пальмиры и ее культурного наследия. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил древний сирийский город, где встретился с руководителем одного из музеев древностей. Хатир Аль-Гафур рассказал о ходе восстановительных работ и партнерстве с РФ в этой сфере.

По его словам, представители российского Фонда защиты культурного наследия и Главного управления музеев и древних памятников Сирии достигли ряда новых договоренностей в рамках ранее заключенного между ними контракта. Новые соглашения предусматривают порядок предоставления технических консультаций, а также материальной помощи со стороны России в ходе реализации чрезвычайного плана по восстановлению древних памятников, поврежденных или частично разрушенных террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Пальмире.

«Было подписано соглашение между руководителями нескольких сирийских музеев с одной стороны и представителями российского центра с другой. Это замечательная организация, которая славится своей репутацией во всем мире. Договоренности включают в себя консультации по всем вопросам в этой сфере. Также данный центр будет принимать участие во всех реставрационных работах, которые будут проводиться в Пальмире. Они будут частично спонсироваться из российского фонда», — поделился Хатир Аль-Гафур.

Он также напомнил, что многие объекты Пальмиры были классифицированы экспертами ЮНЕСКО как памятники Всемирного исторического наследия. В городе содержаться древнейшие артефакты и настоящие сокровища древности, сохранность которых вызывает озабоченность всего мира.

В ходе сирийского конфликта Пальмира в общей сложности на год оказалась в оккупации боевиков ИГИЛ2, которые уничтожили или похитили большое количество старинных артефактов. Так, были разрушены статья Льва Аль-Лата, храм Баала, Триумфальная арка, часть древнего амфитеатра и другие культурные объекты. Также террористами был похищен и убит археолог и один из главных исследователь античного комплекса Пальмиры Халид Асаад. Город и окрестности были окончательно освобождены от террористов в марте прошлого года в результате операции Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.