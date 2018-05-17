Макрон оценил возможность санкционной войны с США из-за Ирана

Париж, 17 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что его страна не собирается вести санкционную войну с США из-за Ирана. Франция также не будет вводить против американских компаний контрсанкции, поскольку это бессмысленно.

«Мы не будем развязывать торговую войну санкций с США в случае с Ираном​​​, — заявил Макрон в четверг на пресс-конференции в Софии. — Мы не будем в ответ вводить санкции или контрсакции в отношении американских компаний».

По словам Макрона, приоритеты Парижа в Иране лежат не в коммерческой области, являются геополитическими.

Напомним, ранее Макрон сообщил, что саммит Евросоюза решил поддержать ядерную сделку с Ираном. Как отметил французский лидер, главы европейских государств намерены защитить предприятия ЕС от санкций Соединенных Штатов против Ирана.

Вашингтон вышел из всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), а также заявил о повторном введении санкций против Ирана, которые существовали до соглашения.