ЛНР объяснила обострение конфликта в Донбассе

Луганск, 17 мая. Военные Луганской народной республики обвинили киевские власти в целенаправленном обострении обострении ситуации в Донбассе во время переговоров в Минске.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинские силовики используют запрещенное вооружение, желая продемонстрировать «покровительство Запада».

С таким заявлением он выступил на брифинге в Луганске, пишет газета «Комсомольская правда».

«Прежде всего, мы связываем обострение обстановки с тем, что соблюдение режима прекращения огня невыгодно Украине», — подчеркнул Марочко.

Таким образом, как считает представитель военного ведомства ЛНР, Киев показывает мировому сообществу, что творит в Донбассе, что угодно, действуя при этом безнаказанно, поскольку находится под крылом своих так называемых «западных партнеров».