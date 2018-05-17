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ЛНР объяснила обострение конфликта в Донбассе
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    ЛНР объяснила обострение конфликта в Донбассе

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    ЛНР объяснила обострение конфликта в Донбассе

    Луганск, 17 мая. Военные Луганской народной республики обвинили киевские власти в целенаправленном обострении обострении ситуации в Донбассе во время переговоров в Минске.

    По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинские силовики используют запрещенное вооружение, желая продемонстрировать «покровительство Запада».

    С таким заявлением он выступил на брифинге в Луганске, пишет газета «Комсомольская правда».

    «Прежде всего, мы связываем обострение обстановки с тем, что соблюдение режима прекращения огня невыгодно Украине», — подчеркнул Марочко.

    Таким образом, как считает представитель военного ведомства ЛНР,  Киев показывает мировому сообществу, что творит в Донбассе, что угодно, действуя при этом безнаказанно, поскольку находится под крылом своих так называемых «западных партнеров».

    «Тем более Порошенко пообещал уже в этом году взять под свой контроль территорию народных республик», — добавил подполковник.

    Автор: Алексей Громов
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