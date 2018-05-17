«Gооgle ластиком сотрет Крымский мост»: украинца Запорожского осадили на Первом канале

Gооgle, еще вчера отказывавшийся прокладывать маршрут по открывшемуся для автомобильного движения Крымскому мосту, сегодня внес переправу в свой картографический сервис Google Maps.

Комментируя эту новость в прямом эфире программы «Время покажет» на Первом канале, украинский политолог Сергей Запорожский заявил, что Крымский мост в Gооgle-картах ненадолго.

«Сегодня будет сделано заявление, и Google ластиком сотрет Крымский мост, как положено», — заявил украинец.

Ведущий политического ток-шоу Артем Шейнин предложил Запорожскому поспорить на этот счет, после чего украинский политолог уточнил, что Киев может обратиться в Google с просьбой удалить Крымский мост с карт «завтра-послезавтра».

Эти слова рассмешили присутствовавших в студии, на что Запорожский заявил: «Не надо ха-ха. Ни разу такого не было, что ли?»

«Как интересно получается, Сергей. Когда мы говорим, что ответим контрсанкциями на санкции Запада, ты говоришь: «Ха-ха, ничего не получится», и это правильное «ха-ха». А когда я предлагаю тебе поспорить, а ты говоришь: «Не сегодня, так завтра, семь-восемь, но никак не девять», и мы смеемся, ты говоришь: «Не надо ха-ха», — заметил Шейнин.

«Но я точно знаю, что Gооgle будут выставлены претензии», — ответил Запорожский.

«Разберемся», — осадил телеведущий украинского эксперта.

Как отметила «Газета.ру», несмотря на то, что Крымский мост сегодня появился в Google Maps, воспользоваться сервисом пока не получается: при попытке построить маршрут от станицы Тамань до Керчи сервис предлагает воспользоваться паромной переправой.