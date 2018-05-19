События недели: дайджест главных новостей России



Российский лидер Владимир Путин во вторник, 15 мая, принял участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Глава государства сел за руль КамАЗа и проехал во главе колонны из трех десятков грузовиков.

«Поехали!» — такой командой Путин дал старт движению.

Вместе с президентом в кабине расположился руководитель стройки Александр Островский. Владимир Путин подчеркнул, что открытие Крымского моста имеет значение не только для полуострова и Севастополя, но и для всего юга России.

При этом движение для автомобилистов через пролив открылось в 05.30 утра 16 мая. Проезд по переправе является бесплатным. Максимальная скорость движения составляет 90 километров в час, остановка на мосту не предусмотрена. Отметим, строительство объекта завершили с опережением графика, так как по госконтракту движение планировали открыть в декабре. За сутки по мосту проехало более 20 тысяч транспортных средств.

В Сочи прошла встреча глав стран Евразийского экономического союза. Владимир Путин провел двусторонние переговоры с некоторыми руководителями стран-участниц. В частности, российский президент встретился с лидерами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Нурсултаном Назарбаевым и Сооронбаем Жээнбековым. Побеседовал российский лидер и с Николом Пашиняном, недавно вступившим в должность премьер-министра Армении. После переговоров Пашинян отметил, что они были очень содержательными и продуктивными, а сотрудничество между странами планируется наращивать. Путин пожелал Пашиняну удачи на ответственном посту, напомнив, что Москва видит в Ереване ближайшего партнера и союзника.

В Кемерово сносят сгоревший торговый центр «Зимняя вишня», где в результате пожара в марте погибли 60 человек, в том числе 40 детей. Срок окончания работ не уточняют, однако известно, что к началу осени этого года здесь уже должен быть разбит сквер. Однако со сносом есть проблемы — СКР считает здания вещественным доказательством. Поэтому позже, после указания сотрудников правоохранительных органов, демонтаж пришлось прекратить. Его начали снова через день, без ведома следователей. Разобраться в путанице местным властям пока не удается.

Новый кабинет министров РФ будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства — министра финансов. Соответствующий указ во вторник подписал президент России Владимир Путин. Среди других изменений, обозначенных в указе, создание на базе Минкомсвязи Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. А Минобразования будет разделено на два ведомства. Одно будет заниматься просвещением и школьным образованием, второе — наукой и высшими учебными заведениями.

День Черноморского флота Военно-морских сил России отметили 13 мая. Императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота после вхождения Крыма в состав России весной 1783 года. На сегодняшний день Черноморский флот — это оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на море и средство обеспечения обороны на южных рубежах страны. В составе флота есть подводные лодки, надводные корабли, морская ракетоносная, противолодочная, а также истребительная авиация.

Министерство внутренних дел России планирует оснастить электронными чипами государственные автомобильные номера. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. В настоящее время в ведомстве прорабатывается механизм реализации данной инициативы. Установка электронных чипов на государственные автомобильные номера поможет выявлять угоны и оперативно привлекать нарушителей к ответственности. Предполагается, что устройства будут считываться камерами фотофиксации.

Банк России собирается изменить базовые тарифы ОСАГО и соответствующие коэффициенты с 31 августа. Последний раз российский регулятор повышал тарифы в апреле 2015. По сообщению СМИ, размеры минимальных и максимальных базовых ставок полисов в документе не прописаны, поскольку ЦБ еще их не определил. При этом Российский союз автостраховщиков поддержал изменения. А эксперты полагают, что размер тарифа нужно полностью освобождать от госрегулирования.

Госдума России приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект, согласно которому доходы от штрафов за нарушение ПДД будут перечисляться в региональные дорожные фонды. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. В Минтрансе считают, что такая мера позволит в два раза увеличить расходы на строительство и ремонт дорог в регионах страны, а также ежегодно дополнительно привлекать в эту сферу около 60 миллиардов рублей.

Обсуждалось на этой неделе и предложение МВД России отказаться от устаревшего знака «Шипы» на автомобилях. Автоэксперты с этим, конечно, согласились. Некоторые из специалистов утверждают, что даже в то время, когда знак «Шипы» был актуален, на него никто не ориентировался, ведь обязанность соблюдать дистанцию лежит на водителе транспортного средства, следующего позади, и информация о тормозном пути впереди идущего авто мало что дает. Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников неоднократно обращал внимание на неактуальность данной наклейки.