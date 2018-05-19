События недели: дайджест главных новостей России
Российский лидер Владимир Путин во вторник, 15 мая, принял участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Глава государства сел за руль КамАЗа и проехал во главе колонны из трех десятков грузовиков.
«Поехали!» — такой командой Путин дал старт движению.
Вместе с президентом в кабине расположился руководитель стройки Александр Островский. Владимир Путин подчеркнул, что открытие Крымского моста имеет значение не только для полуострова и Севастополя, но и для всего юга России.
При этом движение для автомобилистов через пролив открылось в 05.30 утра 16 мая. Проезд по переправе является бесплатным. Максимальная скорость движения составляет 90 километров в час, остановка на мосту не предусмотрена. Отметим, строительство объекта завершили с опережением графика, так как по госконтракту движение планировали открыть в декабре. За сутки по мосту проехало более 20 тысяч транспортных средств.
В Сочи прошла встреча глав стран Евразийского экономического союза. Владимир Путин провел двусторонние переговоры с некоторыми руководителями стран-участниц. В частности, российский президент встретился с лидерами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Нурсултаном Назарбаевым и Сооронбаем Жээнбековым. Побеседовал российский лидер и с Николом Пашиняном, недавно вступившим в должность премьер-министра Армении. После переговоров Пашинян отметил, что они были очень содержательными и продуктивными, а сотрудничество между странами планируется наращивать. Путин пожелал Пашиняну удачи на ответственном посту, напомнив, что Москва видит в Ереване ближайшего партнера и союзника.
В Кемерово сносят сгоревший торговый центр «Зимняя вишня», где в результате пожара в марте погибли 60 человек, в том числе 40 детей. Срок окончания работ не уточняют, однако известно, что к началу осени этого года здесь уже должен быть разбит сквер. Однако со сносом есть проблемы — СКР считает здания вещественным доказательством. Поэтому позже, после указания сотрудников правоохранительных органов, демонтаж пришлось прекратить. Его начали снова через день, без ведома следователей. Разобраться в путанице местным властям пока не удается.
Новый кабинет министров РФ будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства — министра финансов. Соответствующий указ во вторник подписал президент России Владимир Путин. Среди других изменений, обозначенных в указе, создание на базе Минкомсвязи Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. А Минобразования будет разделено на два ведомства. Одно будет заниматься просвещением и школьным образованием, второе — наукой и высшими учебными заведениями.
День Черноморского флота Военно-морских сил России отметили 13 мая. Императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота после вхождения Крыма в состав России весной 1783 года. На сегодняшний день Черноморский флот — это оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на море и средство обеспечения обороны на южных рубежах страны. В составе флота есть подводные лодки, надводные корабли, морская ракетоносная, противолодочная, а также истребительная авиация.
Министерство внутренних дел России планирует оснастить электронными чипами государственные автомобильные номера. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. В настоящее время в ведомстве прорабатывается механизм реализации данной инициативы. Установка электронных чипов на государственные автомобильные номера поможет выявлять угоны и оперативно привлекать нарушителей к ответственности. Предполагается, что устройства будут считываться камерами фотофиксации.
Банк России собирается изменить базовые тарифы ОСАГО и соответствующие коэффициенты с 31 августа. Последний раз российский регулятор повышал тарифы в апреле 2015. По сообщению СМИ, размеры минимальных и максимальных базовых ставок полисов в документе не прописаны, поскольку ЦБ еще их не определил. При этом Российский союз автостраховщиков поддержал изменения. А эксперты полагают, что размер тарифа нужно полностью освобождать от госрегулирования.
Госдума России приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект, согласно которому доходы от штрафов за нарушение ПДД будут перечисляться в региональные дорожные фонды. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. В Минтрансе считают, что такая мера позволит в два раза увеличить расходы на строительство и ремонт дорог в регионах страны, а также ежегодно дополнительно привлекать в эту сферу около 60 миллиардов рублей.
Обсуждалось на этой неделе и предложение МВД России отказаться от устаревшего знака «Шипы» на автомобилях. Автоэксперты с этим, конечно, согласились. Некоторые из специалистов утверждают, что даже в то время, когда знак «Шипы» был актуален, на него никто не ориентировался, ведь обязанность соблюдать дистанцию лежит на водителе транспортного средства, следующего позади, и информация о тормозном пути впереди идущего авто мало что дает. Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников неоднократно обращал внимание на неактуальность данной наклейки.
«Мы пытались найти реальных водителей, которых оштрафовали за отсутствие знака «Шипы», но сделать нам это не удалось», — заявил главный инспектор страны.