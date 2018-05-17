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Экономика
Сельское хозяйство в ЦАР поможет российскому бизнесу справиться с западными санкциями – эксперт
Экономика
Сельское хозяйство в ЦАР поможет российскому бизнесу справиться с западными санкциями – эксперт
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    Сельское хозяйство в ЦАР поможет российскому бизнесу справиться с западными санкциями – эксперт

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    Сельское хозяйство в ЦАР поможет российскому бизнесу справиться с западными санкциями – эксперт

    Москва, 17 мая. Сотрудничество с Центральноафриканской республикой поможет российскому бизнесу справиться с западными санкциями и разрешить возникшие в связи с ограничениями вопросы с импортозамещением, считает политолог, публицист и председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин.

    Он напомнил, что из-за санкций торговля России с европейскими странами сильно падает, а сроки окончания действия антироссийских мер Запада назвать невозможно.

    «В плане сельского хозяйства и программы импортозамещения ЦАР и близлежащие страны, которые входят в их экономическое объединение, будут крайне полезны для России», — отметил Самонкин в интервью изданию «НьюИнформ».

    Эксперт объяснил, что Россия сможет прокормить себя и без Африки, однако отказываться от взаимовыгодного сотрудничества не стоит: на новом континенте российские бизнесмены смогут наладить сотрудничество с африканскими фермерами, помочь им в развитии сельского хозяйства и заработать на этом серьезные капиталы.

    Сельское хозяйство в ЦАР поможет российскому бизнесу справиться с западными санкциями – эксперт

    Самонкин отметил, что сельское хозяйство формирует порядка 55% ВВП ЦАР, однако данный показатель не является предельным: он мог бы быть выше, если бы сфера в ЦАР была более развита. При этом африканские земли отличаются высокой плодородностью. Российские технологии помогли бы значительно увеличить объем урожая в ЦАР.

    Плюсом для сотрудничества России и ЦАР является и то, что РФ продолжает использовать простые, эффективные и недорогие технологии. Для африканских стран очень важна возможность использовать такие технологии, поскольку сейчас они пытаются генерировать профессиональную рабочую силу.

    Сельское хозяйство в ЦАР поможет российскому бизнесу справиться с западными санкциями – эксперт

    Как подчеркнул Самонкин, сотрудничество с ЦАР также интересно для российской стороны с точки зрения геополитики. Так, республика может оказать поддержку Москве в ООН. Кроме того, африканские государства, будучи стратегически важными партнерами РФ, помогут предотвратить доминирование Запада во всем мире.

    «Поэтому сближение с Африкой очень важно и перспективно. Этот регион России нужен, он полезен и я думаю, что мы обязаны ему помочь и укрепиться там на ближайшие годы», — заключил эксперт.

    Напомним, в настоящее время Россия все чаще проявляет интерес к торгово-экономическому сотрудничеству с Африкой. Специалисты прогнозируют, что взаимодействие в этой сфере станет ключевой темой Петербургского международного экономического форума, на который в этом году приедет президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

    Автор: Василий Котов
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