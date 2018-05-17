Глава КС РФ назвал расследование дела Скрипалей примером фальсификации

Санкт-Петербург, 17 мая. Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин назвал управляемым хаосом расследование дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии. Такое мнение он высказал на площадке Петербургского юридического форума.

Запад долгое время убеждал Россию, что живет по универсальным принципам и ставит во главу угла справедливость, однако события в Британии разрушили эту картину.

«Я говорю о той ошеломляющей практике фальсификации справедливости и права. Очень показательным является так называемое дело Скрипалей, которое у всех присутствующих на слуху», — сказал Зорькин.

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин добавил, что расследование по делу Скрипалей показывает опасность отказа от связи обвинения и доказательства. Это приводит к ситуации с управляемым хаосом, когда уничтожаются основы права и страдает трезвый рациональный анализ.

Напомним, что власти Британии озвучили версию о причастности России к отравлению Скрипалей. Глава МИД России Сергей Лавров назвал происходящее «игрой на русофобском поле», а официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова — «возней британцев».