Замглавы миссии ОБСЕ Хуг срочно выехал в Донбасс

Донецк, 17 мая. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в четверг вечером прибудет в Донбасс, чтобы обсудить с представителями сторон конфликта меры по снижению напряженности в регионе.

Как отмечается в комментарии миссии ОБСЕ, срочное прибытие Хуга связано с серьезным ухудшением ситуации с безопасностью в Донбассе в последние 24 часа. В ходе визита в Донбасс представитель мониторинговой миссии ОБСЕ должен оценить ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения.

Напомним, ранее стало известно, что в течение минувших суток ВСУ в очередной раз неоднократно нарушили режим прекращения огня в Донбассе. При обстреле силовиками населенного пункта Донецкой народной республики Горловка был ранен мирный житель.

В районе Светлодарской дуги и поселка Желобок в ЛНР ВСУ нанесли удары из 122-мм артиллерийских систем и 120-мм минометов.