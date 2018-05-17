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Замглавы миссии ОБСЕ Хуг срочно выехал в Донбасс
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    Замглавы миссии ОБСЕ Хуг срочно выехал в Донбасс

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    Замглавы миссии ОБСЕ Хуг срочно выехал в Донбасс

    Донецк, 17 мая. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в четверг вечером прибудет в Донбасс, чтобы обсудить с представителями сторон конфликта меры по снижению напряженности в регионе.

    Как отмечается в комментарии миссии ОБСЕ, срочное прибытие Хуга связано с серьезным ухудшением ситуации с безопасностью в Донбассе в последние 24 часа. В ходе визита в Донбасс представитель мониторинговой миссии ОБСЕ должен оценить ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения.

    Напомним, ранее стало известно, что в течение минувших суток ВСУ в очередной раз неоднократно нарушили режим прекращения огня в Донбассе. При обстреле силовиками населенного пункта Донецкой народной республики Горловка был ранен мирный житель.

     В районе Светлодарской дуги и поселка Желобок в ЛНР ВСУ нанесли удары из 122-мм артиллерийских систем и 120-мм минометов. 

    Автор: Федор Веснин
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