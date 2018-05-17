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Опубликовано видео задержания террориста ИГ, скрывавшегося в Ленобласти
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    Опубликовано видео задержания террориста ИГ, скрывавшегося в Ленобласти

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    Опубликовано видео задержания террориста ИГ, скрывавшегося в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 17 мая. В Ленинградской области задержан находившийся в международном розыске выходец одной из Среднеазиатских стран, совершивший преступления террористической и экстремистской деятельности.

    Преступник был задержан в Выборгском районе Ленинградской области. Мужчина несколько лет скрывался на территории России, постоянно менял места жительства и трудоустройства с целью уклонения от уголовного преследования на родине.

    Правоохранители установили, что несколько родственников задержанного сейчас находятся в Сирии, где участвуют в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований. Кроме того, задержанный гражданин некоторое время назад был завербован в ИГ1.

    Иностранный гражданин передан в ГУМВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области для дальнейшего разбирательства.

    «Исламское государство»2 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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