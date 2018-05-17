Сирия, 17 мая. САА поставила ультиматум боевикам в провинции Даръа. Внезапное наступление исламистов на севере Хамы было отбито. Один из главных пропагандистов ИГИЛ1 был уничтожен во время авианалета ВВС Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли двух бывших боевиков во время разминирования территорий Растанского котла в Хомсе; поставили ультиматум исламистам на севере провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: предприняла попытку наступления на позиции САА в северной части Хамы.

«Исламское государство»2: объявило о начале контратаки позиций САА южнее Дамаска; лишилось одного из главных пропагандистов в результате авиаударов ВВС Ирака.

ВС Турции: направили очередной военный конвой в южную часть Идлиба.

Провинция Дамаск

В социальных сетях появились сообщения о скором роспуске проасадовского ополченческого формирования Национальные силы Обороны****** (NDF). Об этом заявляет в сети Twitter военный источник (withinsyriablog). Тем не менее официальный интернет-портал формирования данные сведения пока не подтверждал. Напомним, в настоящий момент бойцы NDF совместно с палестинскими отрядами «Лива Аль-Кудс» и Сирийской арабской армией (САА) ведут борьбу с террористами «Исламского государства» на юге от Дамаска.

Между тем ИГИЛовцы объявили о начале масштабной военной операции против армии САР. Оппозиционный Twitter-канал (QalaatAlMudiq) заявляет о том, что боевики готовятся нанести удар по районам Хаджар Аль-Асвад и Ярмук.

Провинция Хомс

Правительственные войска продолжают обезвреживать мины и СВУ, заложенные джихадистами террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» в северной части провинции. Как утверждает в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), подконтрольный вооруженной оппозиции, еще несколько бывших боевиков, перешедших на сторону Сирийской арабской армии (САА), подорвались на бомбе исламистов — пятеро из них были убиты, трое получили ранения. Напомним, ранее поступала информация о том, что три радикала группировки «Джейш Таухид», урегулировавшие свой правовой статус с властями САР, погибли при разминировании освобожденных районов.

Провинция Даръа

Вследствие непрекращающихся провокационных обстрелов со стороны исламистов вооруженной оппозиции правительственные силы поставили ультиматум боевикам, потребовав у них добровольно сдать все позиции и оружие в обмен на эвакуацию на север САР. Согласно информации Twitter-канала (QalaatAlMudiq), в течение 48 часов джихадисты, отряды которых базируются в районе населенного пункта Махаджа, должны принять условия, переложенные сирийским правительством. В противном случае столкновения продолжатся.

Провинция Идлиб

Очередной турецкий военный конвой вошел в сирийскую провинцию Идлиб, чтобы создать последний пункт наблюдения в соответствии с условиями мирного соглашения, достигнутого в ходе переговоров в Астане. Около 90 турецких автомобилей с военнослужащими и военной техникой направились в сторону населенного пункта Эштабрак, расположенного недалеко от города Джиср Аш-Шугур. Напомним, территория региона входит в одну из зон деэскалации сирийского конфликта, вследствие чего здесь действует режим прекращения огня. В то же время на террористическую группировку «Джебхат Ан-Нусра»3*** перемирие не распространяется.

Провинция Хама

Сирийским вооруженным силам удалось предотвратить крупномасштабное наступление исламистов незаконных вооруженных формирований в северной части провинции Хама. По сведениям информационного портала Al Masdar News, боевики группировки «Джейш Аль-Изза» внезапно начали наносить ракетные и артиллерийские удары по контрольно-пропускному пункту «Залейна», после чего попытались штурмовать позиции Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее, узнав о готовящейся атаке раньше, силы САР первыми открыли огонь по военным объектам боевиков. Ввиду серьезных потерь нападавшие были вынуждены отступить к исходным позициям. Местные активисты связывают атаку исламистов с сообщениями о том, что в скором времени САА намеревается зачистить от радикалов северные окраины Хамы.

Ирак

Информационное агентство Al Sumaria News сообщает о том, что во время боевых вылетов иракских военных самолетов был уничтожен один из главных пропагандистов «Исламского государства по прозвищу Абу Бараа Аль-Шами. Согласно данным новостного портала Iraqi News, местонахождение ИГИЛовца удалось определить благодаря получению точных разведданных. Боевик несет ответственность за создание видеоматериалов о массовых убийствах и пытках.

Тем временем премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о том, что вооруженные силы страны обеспокоены тем, что подпольные группы террористов все еще дислоцируются у границы с Сирией и намерены в ближайшее время зачистить данные территории. Об этом сообщает Twitter-канал (IraqiGovt). Напомним, ранее с согласия сирийского правительства ВВС Ирака также провели успешные боевые вылеты в провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)