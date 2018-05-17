«Атаки на журналистов превратились в тренд»: в ООН обеспокоены положением СМИ на Украине

Женева, 17 мая. Атаки в отношении журналистов на Украине в этом году превращаются в тренд, их становится все больше, заявила сегодня официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

По ее словам, такая ситуация вызывает беспокойство в ООН, в связи с чем мониторинговая миссия по правам человека призывает Киев найти и наказать виновников этих атак. При этом она подчеркнула, что организация внимательно изучает все случаи, когда на Украине оказываются под угрозой свобода СМИ и свобода выражения мнения.

«Расследование многих из атак на журналистов не завершены с 2015 года, мы призываем власти обеспечить наказание виновных в этих преступлениях», — заявила Шамдасани в комментарии РИА Новости.

Напомним, 15 мая в Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис агентства РИА Новости Украина. Там они провели обыски, которые объяснили следственными действиями в рамках дела о госизмене, в которой ведомство подозревает журналистов издания. В этот же день у своего дома был задержан руководитель портала Кирилл Вышинский.

В его квартире, а также по местам жительства других журналистов РИА Новости Украина СБУ также провела обыски.

Москва решительно осудила действия Киева, потребовав немедленно освободить задержанных. Кроме того, российская сторона пообещала Украине принять ответные меры.