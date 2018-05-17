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Матвиенко объяснила, как надо повышать пенсионный возраст в России
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    Матвиенко объяснила, как надо повышать пенсионный возраст в России

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    Матвиенко объяснила, как надо повышать пенсионный возраст в России

    Москва, 17 мая. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пенсионный возраст для женщин РФ должен быть повышен до 60 лет.

    По словам Матвиенко, при повышении пенсионного возраста должен быть «очень плавный, переходный, спокойный период».

    «Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на 10 лет и каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин»,  — сказала она журналистам.

    Спикер Совета Федерации отметила, что повышение пенсионного возраста необходимо, так как подобный вывод сделали уже все европейские государства и страны СНГ. Матвиенко также напомнила, что нынешние рамки пенсионного возраста были установлены в 30-е годы XX века, хотя продолжительность жизни в то время была другой.

    «Не надо прятать голову в песок, ходить вокруг да около — это нечестно, надо с населением открыто говорить»,  — считает председатель Совфеда.

    Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о повышении пенсионного возраста следует принимать аккуратно и взвешенно. Напомним, что только 6% россиян считают необходимым повысить пенсионный возраст в России, по результатам исследования компании HeadHunter. 


     

    Автор: Екатерина Кухарева
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