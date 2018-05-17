Юнкер сообщил о запуске процедуры против экстерриториальных последствий санкций в ЕС

Брюссель, 17 мая. Евросоюз запустит процедуру применения закона 1996 года, направленного на нейтрализацию экстерриториальных последствий санкций, сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил ранее, что лидеры стран Евросоюза на встрече в Софии обсудили ситуацию с выходом США из СВПД. В ходе переговоров они дали «зеленый свет» для защиты интересов европейских компаний.

«Мы должны действовать, поэтому мы запускаем процесс «блокирующего закона», который направлен на то, чтобы нейтрализовать экстерриториальные эффекты санкций в ЕС», — сказал Юнкер.

Он отметил, что процедура будет запущена утром 18 мая. Напомним, что Дональда Трамп 8 мая объявил о выходе США из сделки по ядерной программе Ирана. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что менять соглашение с Тегеран из-за позиции Вашингтона будет неправильным. Иранские власти ведут переговоры со странами-посредниками по СВПД.