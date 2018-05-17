Киев прокомментировал заявление Волкера о неспособности Украины вернуть Донбасс и Крым

Киев, 17 мая. Киеву не удастся вернуть под свой контроль территории Донбасса и Крыма, считает специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Он подчеркнул, что Россия «слишком сильна», в связи с чем этого не произойдет.

На заявление представителя Госдепа отреагировали в Киеве. Так, слова Волкера прокомментировал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. Чиновник не считает это «заморозкой конфликта».

«Это просто понимание того, что военный путь на сегодняшний день, условно говоря, неприемлемый, а дальше они не полезут, потому что есть американцы», — отметил Грымчак.

По его словам, Волкер может оценить ситуацию, поскольку ведет непосредственные переговоры с Москвой по поводу введения международной администрации и миротворческих войск.

«И поэтому, я так понимаю, несмотря на силу нашей армии, наблюдает и оценивает силу противника», — выразил мнение чиновник, сообщает издание InfoResist.

Запад обвиняют Россию в поддержке Луганской и Донецкой народных республик. Москва эти обвинения опровергает, заявляя, что не является стороной конфликта в Донбассе.