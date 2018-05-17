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Киев прокомментировал заявление Волкера о неспособности Украины вернуть Донбасс и Крым
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    Киев прокомментировал заявление Волкера о неспособности Украины вернуть Донбасс и Крым

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    Киев прокомментировал заявление Волкера о неспособности Украины вернуть Донбасс и Крым

    Киев, 17 мая. Киеву не удастся вернуть под свой контроль территории Донбасса и Крыма, считает специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Он подчеркнул, что Россия «слишком сильна», в связи с чем этого не произойдет.

    На заявление представителя Госдепа отреагировали в Киеве. Так, слова Волкера прокомментировал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. Чиновник не считает это «заморозкой конфликта».

    «Это просто понимание того, что военный путь на сегодняшний день, условно говоря, неприемлемый, а дальше они не полезут, потому что есть американцы», — отметил Грымчак.

    По его словам, Волкер может оценить ситуацию, поскольку ведет непосредственные переговоры с Москвой по поводу введения международной администрации и миротворческих войск.

    «И поэтому, я так понимаю, несмотря на силу нашей армии, наблюдает и оценивает силу противника»,  — выразил мнение чиновник, сообщает издание InfoResist.

    Запад обвиняют Россию в поддержке Луганской и Донецкой народных республик. Москва эти обвинения опровергает, заявляя, что не является стороной конфликта в Донбассе.

    Автор: Тимур Румянцев
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