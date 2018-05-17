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Самойлова ответила на критику в свой адрес из-за участия в «Евровидении-2018»
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    Самойлова ответила на критику в свой адрес из-за участия в «Евровидении-2018»

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    Самойлова ответила на критику в свой адрес из-за участия в «Евровидении-2018»

    Москва, 17 мая. Российская певица, представлявшая страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», Юлия Самойлова ответила на критику в свой адрес.

    По словам артистки, шквал замечаний обрушился на нее еще до выхода песни.

    «Шквал критики на меня обвалился еще до объявления песни. Как только объявили, что я еду, появилась критика», — сказала она.

    Самойлова рассказала, что наибольшую поддержку в непростой период оказали ей муж, стилист и визажист.

    Самойлова ответила на критику в свой адрес из-за участия в «Евровидении-2018»

    Комментируя свое выступление на конкурсе, певица отметила, что не забывала текст песни и знала его, но не смогла справиться с эмоциями. Перед выходом на сцену, как отметила Самойлова, она едва сдерживала от волнения слезы.

    «Сожалею, что я переволновалась, не оправдала надежд — своих и людей, которые меня поддерживали», — сказала Самойлова, отметив, что участие в «Евровидении» для нее является колоссальным опытом.

    В следующем году Самойлова предложила отправить на конкурс от России молодую певицу Manizha.

    Напомним, финал международного песенного конкурса «Евровидение» состоялся 12 мая в Лиссабоне. Россия на завершающем этапе представлена не была. Юлия Самойлова завершила свое участие в конкурсе в полуфинале, не набрав необходимое количество голосов.

    Автор: Василий Котов
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