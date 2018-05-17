Ограничения на время ЧМ-2018: без оружия, алкоголя и шашлыков

Москва, 16 мая. Жители России на время чемпионата мира по футболу будут лишены возможности приобретать оружие, а также, в определенных зонах, — готовить шашлык и запускать фейерверки.

Федеральное агентство новостей продолжает рассказывать о важных ограничениях, которые касаются вопросов безопасности жителей 11 городов, где с 14 июня по 15 июля пройдут матчи первенства планеты по футболу.

Речь идет, соответственно, о Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи. В них с 25 мая по 25 июля будут приняты усиленные меры безопасности, согласно указу президента РФ Владимира Путина.

В деле — Росгвардия и полиция

В течение двухмесячного срока будет запрещен оборот (за исключением хранения и изъятия) гражданского и служебного оружия и патронов к нему, взрывчатых и ядовитых веществ. Исключение составят случаи, когда определенные ядовитые вещества входят в состав лекарственных препаратов.

Задача контроля над исполнением запрета на оборот оружия возложена на Росгвардию. Ее же сотрудники уполномочены в случаях выявления фактов незаконного оборота оружия, патронов, боеприпасов и специальных средств изымать их, хранить и с 26 июля возвращать все изъятое и принятое на хранение.

Если, конечно, не будет никаких законных оснований для воспрепятствования этому.

Тем временем на работников министерства внутренних дел Российской Федерации ляжет обеспечение в пределах своей компетенции усиленного режима охраны общественного порядка в местах пребывания участников чемпионата мира, на спортивных сооружениях и на других обозначенных ранее объектах и территориях.

На полицейских также возложат контроль над соблюдением требований и запретов относительно прибытия граждан, в том числе иностранных, в каждый из вышеуказанных городов, а также касательно въезда туда же автобусов.

Пиво разрешат лишь внутри арен

Один из запретов касается реализации и употребления алкоголя во время главного футбольного турнира четырехлетия. В каждом городе определена особая территория вокруг стадионов и фан-зон, где в день матча, а также с наступлением предыдущих суток, нельзя будет продавать/покупать и употреблять любое спиртное в стеклянной посуде. В том числе и пиво. При этом внутри арен пенный напиток пить никто не запрещает, но только в пластиковой таре.

Еще один немаловажный аспект усиленных мер безопасности — введение особого противопожарного режима, который включает в себя запрет в установленных зонах на использование источников открытого огня, а именно — на разведение костров, курение, приготовление шашлыков и запуск фейерверков. Зоны эти определят власти регионов, где пройдут игры ЧМ-2018.

Россиян уже заверили, что данные ограничения не коснутся частного сектора, а затронут только леса, населенные пункты и прилегающие к ним территории. Хотя ранее появились сообщения о том, что нельзя будет жарить шашлыки даже на своей даче.

Примечательно, что в указе Путина об этих запретах нет ни слова.

Обеспечение лекарствами и охрана объектов

Зато есть слова о временной приостановке деятельности опасных производств и организаций, где используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества. Перечень и порядок приостановления деятельности таких производств и организаций был определен ранее правительством РФ.

Руководству 11 городов необходимо также принять меры для того, чтобы у больниц, поликлиник, а также других медицинских и фармацевтических предприятий был сформирован достаточный запас лекарственных препаратов. Равно как у и медучреждений, оказывающих помощь населению с применением лекарственных препаратов, которые содержат наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества.

Наконец, все необходимые объекты будут взяты под усиленную охрану и, самое главное, оборудованы средствами инженерной защиты и инженерно-техническими средствами более высокого класса защиты, чем это предусмотрено требованиями к антитеррористической защищенности таких объектов. То есть, проще говоря, новейшими и порой секретными системами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, в какой срок необходимо будет встать на учет в полиции и на каких условиях можно проводить различные уличные акции и мероприятия, а также какие ограничения будут предприняты в отношении транспортных средств — наземных, воздушных и речных/морских.