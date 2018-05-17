Движение «Сделаем вместе!», которое проходит под патронатом партии «Единая Россия», известно своими патриотическими и экологическими акциями. Председатель координационного совета движения «Сделаем вместе!» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал Федеральному агентству новостей о двух акциях, которые проводятся в этом году. Это акции «Наши герои» и «Вода и здоровье», которые затрагивают разные темы, но их объединяют патриотизм и желание приобретать новые знания.

Растить патриотов, ответственных за будущее России. Колонка Геннадия Онищенко

Завершился первый этап нашего партийного проекта, который называется «Наши герои». Эта акция проводилась по всей стране и охватила более 13 тысяч образовательных учреждений. В проекте приняли участие восемь тысяч молодых лидеров — это школьники, которые находили героев, записывали их истории, делали о них публикации и доклады, с которыми потом выступали перед своими одноклассниками. Кроме того, школьники ухаживали за памятниками, посещали семьи героев и т. д.

Это были и герои Великой Отечественной войны, с которыми дети живут рядом, может быть, даже в одном дворе. Многие учащиеся именно в ходе акции «Наши герои» узнали, что рядом с ними живут люди, которые внесли огромный героический вклад в победу нашей страны в Великой Отечественной войне. Среди российских героев, с которыми школьники познакомились, были и относительно молодые люди — это участники военной операции в Афганистане 1979–1989 годов, других локальных конфликтов…

Всего акцией «Наши герои» было охвачено несколько сот тысяч учащихся. Сто фотографий детей — самых активных участников этой акции — сегодня опубликованы на сайте движения «Сделаем вместе!». Эти дети уже 28 мая приедут в расположенный в Крыму международный детский центр «Артек». Там они на протяжении всей смены будут делиться своим опытом, проводить совместные обсуждения и т. д. Именно там, в «Артеке», юные лидеры смогут определиться с повесткой на будущий год, посвященной патриотической тематике.

Также продолжается работа в рамках всероссийской акции «Вода и здоровье». Это продолжение нашей прошлогодней экологической эпопеи. В акции «Вода и здоровье» задействованы 79 субъектов Российской Федерации. К проекту уже присоединились 15 537 школ, определились 17 244 лидера этого движения, которые возглавили этот процесс. Эти ребята изучают ситуацию с качеством воды в своих регионах и выясняют, как это влияет на здоровье населения.

Сегодня в движении уже насчитывается 510 тысяч участников, но, думаю, к концу акции, первый этап которой завершается в конце мая, их будет около миллиона. Именно сейчас идет активная сдача отчетов о проделанной работе, в соответствии с которыми мы сделаем выводы и подведем итоги. А уже в сентябре победители акции «Вода и здоровье» также соберутся в «Артеке», чтобы отдохнуть, подвести итоги, определиться с дальнейшим движением в экологическом направлении на 2019 год.

А тех, кто больше всех отличится в ходе обеих акций — «Наши герои» и «Вода и здоровье», — мы соберем для заключительного этапа нашего проекта. Во время смен, которые пройдут в двух ведущих российских оздоровительных детских центрах — «Артеке» и «Орленке», для юных лидеров предусмотрена обширная программа. Перед детьми выступят артисты, будут организованы показы кинофильмов, ведущие российские педагоги проведут для победителей уроки. Дети получат новые знания и вместе с наставниками смогут обсудить тематику будущих проектов.

Благодаря этому в России появятся новые отряды патриотической молодежи и активных эколидеров. Юные экологи будут в своих регионах выявлять недостатки, касающиеся состояния экологии, находить конструктивные пути решения проблем, а потом пронесут эти знания через всю жизнь для того, чтобы делать все от них зависящее для выполнения важнейшей задачи — сохранения и приумножения здоровья наших граждан.