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Госдеп США выступил с угрозами в адрес «Северного потока — 2»
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    Госдеп США выступил с угрозами в адрес «Северного потока — 2»

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    Госдеп США выступил с угрозами в адрес «Северного потока — 2»

    Берлин, 17 мая. В США задумались о новых санкциях, на этот раз ограничительные меры могут быть введены, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2». О том, что Вашингтон намерен помешать реализации проекта, сообщила заместитель директора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк.

    «Мы были бы рады, если бы проект не состоялся», — сказала политик. Ее цитирует Spiegel. 

    Выступая в Берлине, Оудкирк заявила, что Вашингтон надеется, что до введения санкций дело не дойдет, но подтвердила намерения властей США помешать строительству газопровода.

    При этом Оудкирк отметила, что Вашингтон якобы руководствуется геополитическими и энергетическими причинами, а не думает о продажах сжиженного газа в Европу.

    Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Несмотря на политически мотивированные протесты ряда стран ЕС и Украины, власти Германии ранее выдали все необходимые разрешения на строительство газопровода. 

    Автор: Федор Веснин
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