Госдеп США выступил с угрозами в адрес «Северного потока — 2»

Берлин, 17 мая. В США задумались о новых санкциях, на этот раз ограничительные меры могут быть введены, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2». О том, что Вашингтон намерен помешать реализации проекта, сообщила заместитель директора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк.

«Мы были бы рады, если бы проект не состоялся», — сказала политик. Ее цитирует Spiegel.

Выступая в Берлине, Оудкирк заявила, что Вашингтон надеется, что до введения санкций дело не дойдет, но подтвердила намерения властей США помешать строительству газопровода.

При этом Оудкирк отметила, что Вашингтон якобы руководствуется геополитическими и энергетическими причинами, а не думает о продажах сжиженного газа в Европу.

Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Несмотря на политически мотивированные протесты ряда стран ЕС и Украины, власти Германии ранее выдали все необходимые разрешения на строительство газопровода.