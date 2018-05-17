Сирия: САА уничтожила в Хаме трех полевых командиров группировки «Джейш аль-Изза»

Дамаск, 17 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) отбили крупную атаку террористов на севере провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

Минувшей ночью отряды террористической группировки «Джейш аль-Изза» атаковали позиции правительственных сил Сирии в районе населенных пунктов Залин и Бтейш. Боевики нанесли по позициям САА массированный минометный удар, после чего попытались прорвать линию обороны. Сирийские войска отразили атаку боевиков, уничтожив трех полевых командиров террористов.

Позднее правительственные силы нанесли артиллерийские и ракетные удары по позициям террористов в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр-Зита, уничтожив огневые точки и укрепления боевиков.