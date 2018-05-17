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Украина
Невозможно класть асфальт, когда по нему ездят машины: Кличко в своем стиле извинился перед киевлянами
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    Невозможно класть асфальт, когда по нему ездят машины: Кличко в своем стиле извинился перед киевлянами

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    Невозможно класть асфальт, когда по нему ездят машины: Кличко в своем стиле извинился перед киевлянами

    Киев, 17 мая. Мэр Киева Виталий Кличко принес извинения за закрытые из-за ремонта дороги города.

    Об этом он сообщил, выступив на заседании Киевсовета и отвечая на недовольства киевлян сложностями передвижения по городу.

    Перекрытие улиц Киева связано с проведением планового ремонта работ, а также с мероприятиями финала Лиги чемпионов, сообщает «Укринформ». Перекрыт для движения Крещатик из-за обустройства фан-городка, что, по словам Кличко, было одной из договоренностей и предложением УЕФА.

    Киевский городской голова также подчеркнул, что ремонты дорог столицы проводятся в согласии с планом и начались сразу, как позволили погодные условия.

    Виталий Кличко в свойственной ему манере принес извинения жителям города, призвав с пониманием отнестись к ремонту.

    «Все делается для города, для его жителей. Невозможно класть асфальт, когда по нему ездят авто», — подчеркнул мэр Киева.

    Ранее Виталий Кличко анонсировал открытие памятника в честь богатыря Ильи Муромца, подчеркнув, что Муромец является украинским героем времен Киевской Руси. Монумент собираются установить в киевском парке «Муромец».

     

    Автор: Екатерина Кухарева
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