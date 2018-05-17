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Роскомос готовит программу отправки туристов на МКС
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    Роскомос готовит программу отправки туристов на МКС

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    Роскомос готовит программу отправки туристов на МКС

    Москва, 17 мая. Роскосмос планирует зарабатывать на пилотируемой космонавтике, отправляя на МКС до шести туристов, сообщила Директор департамента развития коммерческих проектов Анна Кудрявцева

    С 2020 года госкорпорация Роскосмос намерена возобновить экскурсии на орбиту. По словам Анны Кудрявцевой, к 2019 году российские корабли перестанут доставлять на МКС космонавтов из США, ЕС и Японии.

    Затем хотя бы один из разрабатываемых кораблей начнет курсировать к международной станции. Таким образом кресла в российских «Союзах» будут свободны для туристов.

    Глава департамента считает, что на МКС ежегодно смогут летать не менее шести путешественников, которые могут позволить участие в таком дорогостоящем полете. По оценкам Кудрявцевой, на МКС хотят отправиться не менее сотни человек, а это формирует нишу, пишет «Комсомольская правда».

    Роскомос готовит программу отправки туристов на МКС

    Автор: Ирина Селезнева
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