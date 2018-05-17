Пушилин: Возвращение Донбасса в состав Украины — смерти подобно

Донецк, 17 мая. Поднимать вопрос о реинтеграции народных республик Донбасса в состав Украины на данный момент кощунственно, но рано или поздно к власти в Киеве придут прорусские силы — так председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин прокомментировал ФАН создание Партии русских украинцев «Парус».

«Я уверен, что приход прорусских сил к власти на Украине — это дело времени, — заявил Денис Пушилин. — Не может длиться бесконечно сюрреалистическая русофобия, которую мы наблюдаем на Украине. Разве гражданская война в Донбассе не казалась еще несколько лет назад утопией? Но мы оказались на ее передовой».

Настанет время и обратных процессов, считает Пушилин. Реинтеграция Донбасса в сегодняшнюю Украину, унитарную Украину, невозможна. Другой формат взаимодействия предполагает много «если». Минские договоренности предусматривают вариант некоей конфедерации, но даже первый пункт этого документа Украина не выполняет.

Поэтому, повторяет глава Народного Совета ДНР, поднимать сейчас подобный вопрос — это глумление, издевательство, как угодно назовите, по отношению к жителям ДНР. Они, увы, другой Украины, кроме как обстреливающей их города, деревни, убивающей их родных и близких, пока просто не представляют.

«А в нее сегодняшнюю возвращаться смерти подобно», — констатировал глава Народного совета ДНР.

Напомним, накануне, 16 мая 2018 года, в Москве прошло первое организационное собрание партии русских украинцев «Парус».

Члены оргкомитета объявили курс на создание новой политической силы, которая изменит Украину изнутри и таким образом сохранит ее целостность. В частности, речь шла также о возвращении под контроль Киева Донецкой и Луганской народных республик.