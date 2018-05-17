Украина получила от США 500 противотанковых гранатометов

Киев, 17 мая. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о получении Нацгвардией страны первой партии ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 калибра 40 мм, которые в настоящее время уже приняты на вооружение.

По словам министра, 500 гранатометов были переданы нацгвардейцам. Аваков отметил, государственный научно-исследовательский институт МВД Украины разработал программу обучения особого состава, а также методику эксплуатации нового оружия.

Отметим, что после поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) противотанковых ракетных комплексов Javelin украинское министерство обороны ждет от США помощи в повышении боеготовности противоракетной обороны Украины.

Отметим, что в России неоднократно предостерегали от поставки вооружений на Украину, подчеркивая, что это может привести к ухудшению ситуации в Донбассе.