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Украина получила от США 500 противотанковых гранатометов
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    Украина получила от США 500 противотанковых гранатометов

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    Украина получила от США 500 противотанковых гранатометов

    Киев, 17 мая. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о получении Нацгвардией страны первой партии ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 калибра 40 мм, которые в настоящее время уже приняты на вооружение.

    По словам министра, 500 гранатометов были переданы нацгвардейцам. Аваков отметил, государственный научно-исследовательский институт МВД Украины разработал программу обучения особого состава, а также методику эксплуатации нового оружия.

    Отметим, что после поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) противотанковых ракетных комплексов Javelin украинское министерство обороны ждет от США помощи в повышении боеготовности противоракетной обороны Украины.

    Отметим, что в России неоднократно предостерегали от поставки вооружений на Украину, подчеркивая, что это может привести к ухудшению ситуации в Донбассе. 

    Автор: Тимур Румяцев
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