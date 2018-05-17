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Украина
Больше не котик: глава «Нафтогаза» назвал «Газпром» использующим свое положение «жирным медведем»
Экономика
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    Больше не котик: глава «Нафтогаза» назвал «Газпром» использующим свое положение «жирным медведем»

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    Больше не котик: глава «Нафтогаза» назвал «Газпром» использующим свое положение «жирным медведем»

    Киев, 17 мая. Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал российскую корпорацию «Газпром» «жирным медведем», пользующимся своим положением. 

    По словам Коболева, «Газпром» якобы блокирует реформирование газотранспортной системы Украины. Глава «Нафтогаза» заявил, что без возобновления транзита голубого топлива компания не сможет выполнить нормы, прописанные в Третьем энергетическом пакете ЕС.

    «Газпром» Коболев сравнил с «медведем в лавке», который «ведет себя не агрессивно, а довольно спокойно», отмечает ТАСС. При этом «жирный медведь», по мнению главы «Нафтогаза», пользуется своим положением.

    Отметим, украинская компания не впервые использует неожиданную метафору по отношению к «Газпрому». В конце марта в «Нафтогазе» назвали корпорацию из РФ котиком.   

    Напомним, с 1 марта «Газпром» не поставляет газ на Украину. 

    Автор: Федор Веснин
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