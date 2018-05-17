«Киев теперь их по гаагским судам затаскает»: россияне обсуждают появление Крымского моста на картах Google

Москва, 17 мая. Крымский мост спустя два дня после открытия появился на картах Google. В соцсетях со смехом не исключили, что киевские власти уже обратились в гаагский суд с иском к компании.

«Вот это зрада! Киев уже подал на Google в суд?», «Ну все. «Киев теперь их по гаагским судам затаскает», «Если тризуб не нарисован, бойкот Google», — шутят микроблогеры.

При этом пользователей заметили, что несмотря на то, что сам мост на картах появился, навигатор сервиса упорно не предлагает пользоваться переправой через Керченский пролив, отправляя автомобилистов объездными путями.

В ответ другие участники обсуждения посоветовали просто перестать пользоваться Google Maps. «Я как-то поездил по Гугл-картам. Пять кругов нарезал, заехал в тупик и чуть не пропал, просто стал пользоваться другим сервисом», — поделился один из юзеров.

«Это Google Maps ненастоящий, а не мост», — «оценил» качество работы приложения Alex Alex. В комментариях в шутку даже воссоздали целый диалог, который, мог иметь место в офисе Google:

— Это что, дорога? — Никак нет, шеф, просто царапина экрана! — Да ты приблизь! — О, точно дорога! Да не просто, а с мостом! — Ну ты на всякий перепроверь на Яндекс.Картах и после внеси необходимые корректировки!