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Сирия: вертолет ВВС США эвакуировал главаря ИГ из провинции Хасака
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    Сирия: вертолет ВВС США эвакуировал главаря ИГ из провинции Хасака

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    Сирия: вертолет ВВС США эвакуировал главаря ИГ из провинции Хасака

    Дамаск, 17 мая. США продолжают оказывать поддержку боевикам террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ2, запрещена в РФ) в восточных районах Сирии.

    По данным сирийских СМИ, вертолет ВВС США эвакуировал из юго-восточного района провинции Хасака одного из главарей ИГ, который командовал отрядом боевиков, вошедших в Сирию из Ирака.

    За минувшую неделю США провели несколько операций по эвакуации террористов ИГ из Хасаки. Накануне четыре американских вертолета вывезли из Хасаки крупный отряд террористов, после чего он был переправлен в неизвестное место.                                                   

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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