СК РФ завел дело против журналиста из США, призвавшего Киев взорвать мост в Крым

Москва. 17 мая. Против американского журналиста Тома Рогана, которые «рекомендовал» Киеву взорвать мост в Крым, в России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, в статье Рогана «усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ».

Для установления всех обстоятельств преступления в настоящее время проводятся следственные действия, следствие назначило комплексную психолого-лингвистическую экспертизу. Одновременно в отношении редактора еженедельного интернет-журнала «Washington Examiner», в котором и была опубликована статья Рогана, проводится доследственная проверка.

Напомним, Роган в своей статье «Украине нужно взорвать Крымский мост Путина» (Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge) призывает бомбить Крымский мост. Журналист рекомендует украинским властям «разрушить элементы этого моста», не исключая того, что такой шаг неизбежно спровоцирует ответные меры со стороны России и развяжет полноценную войну. Роган также уверен, что самолеты ВВС Украины «вполне смогут нанести» удары по российскому объекту, «сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в момент удара будет по нему ехать».