Меню
Политика
«Американцам ничего не будет, а для нас наступят последствия»: на Украине отказались бомбить Крымский мост
Экономика
Сельское хозяйство в ЦАР поможет российскому бизнесу справиться с западными санкциями – эксперт
Следующая новость
Загрузка...

    «Американцам ничего не будет, а для нас наступят последствия»: на Украине отказались бомбить Крымский мост

    162

    «Американцам ничего не будет, а для нас наступят последствия»: на Украине отказались бомбить Крымский мост

    Москва, 17 мая. На Украине отказались бомбить Крымский мост, к чему призывал американский таблоид Washington Examiner. По словам киевского социолога Евгения Копатько, на Украине понимают, что такие действия повлекут за собой необратимые для Киева последствия.

    «Ведь наступят последствия. Американцам-то ничего не будет», — подчеркнул эксперт в эфире Первого канала.

    Копатько добавил, что без вмешательства США Киеву и Москве было бы легче договориться друг с другом. Как констатировал социолог, сегодня украинская власть и Украина как таковая не обладают субъектностью и не могут принимать самостоятельных решений, следуя во всем указам Запада, пишет «Экономика сегодня»

    Украинский социолог Евгений Копатько

    «Субъектны те люди, которые пытаются выстраивать отношения и с уважением относятся к своей стране, к своему прошлому, кто понимает, что между странами произошла большая трагедия, и что мы пытаемся ее преодолеть», — объяснил Копатько.

    Он отметил, что у действующих украинских политиков нет будущего, конъюнктура изменится, на их место придут другие люди, которые «будут петь совершенно по-другому».

    Напомним, торжественное открытие автодорожной части крымского моста через Керченский пролив состоялось 15 мая. В тот же день в американском таблоиде Washington Examiner был опубликован материал, в котором автор призывал Украину взорвать переправу. Ранее публикацию осудило российское посольство в США, напомнив изданию об уголовной ответственности за публичные призывы к террористической деятельности.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.