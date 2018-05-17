«Американцам ничего не будет, а для нас наступят последствия»: на Украине отказались бомбить Крымский мост

Москва, 17 мая. На Украине отказались бомбить Крымский мост, к чему призывал американский таблоид Washington Examiner. По словам киевского социолога Евгения Копатько, на Украине понимают, что такие действия повлекут за собой необратимые для Киева последствия.

«Ведь наступят последствия. Американцам-то ничего не будет», — подчеркнул эксперт в эфире Первого канала.

Копатько добавил, что без вмешательства США Киеву и Москве было бы легче договориться друг с другом. Как констатировал социолог, сегодня украинская власть и Украина как таковая не обладают субъектностью и не могут принимать самостоятельных решений, следуя во всем указам Запада, пишет «Экономика сегодня».

«Субъектны те люди, которые пытаются выстраивать отношения и с уважением относятся к своей стране, к своему прошлому, кто понимает, что между странами произошла большая трагедия, и что мы пытаемся ее преодолеть», — объяснил Копатько.

Он отметил, что у действующих украинских политиков нет будущего, конъюнктура изменится, на их место придут другие люди, которые «будут петь совершенно по-другому».

Напомним, торжественное открытие автодорожной части крымского моста через Керченский пролив состоялось 15 мая. В тот же день в американском таблоиде Washington Examiner был опубликован материал, в котором автор призывал Украину взорвать переправу. Ранее публикацию осудило российское посольство в США, напомнив изданию об уголовной ответственности за публичные призывы к террористической деятельности.