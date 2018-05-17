СК РФ опубликовал фото шикарного дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

Москва, 17 мая. Следственный комитет РФ опубликовал в мессенджере «ТамТам» фото дома, в котором, как сообщил источник, проживает один из фигурантов дела о хищениях в петербургском музее Эрмитаж – бизнесмен Никита Колесников.

На обнародованных фото можно увидеть драгоценности, мебель, дорогие картины, наличные в национальной валюте и в долларах США. По данным следствия, Колесников возглавляет группу компаний «Роспан» и в кооперации с бывшим заместителем главы Минкультуры РФ Григорием Пирумовым причастен к хищению не менее 450 млн рублей при постройке новых здания для Эрмитажа, пишет РИА Новости.

Подозреваемые организовали госконтракт без намерения его исполнить. Большая часть средств была перечислена в подконтрольные Колесникову и Пирумову организации.