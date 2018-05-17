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СК РФ опубликовал фото шикарного дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже
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    СК РФ опубликовал фото шикарного дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

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    СК РФ опубликовал фото шикарного дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

    Москва, 17 мая. Следственный комитет РФ опубликовал в мессенджере «ТамТам» фото дома, в котором, как сообщил источник, проживает один из фигурантов дела о хищениях в петербургском музее Эрмитаж – бизнесмен Никита Колесников.

    На обнародованных фото можно увидеть драгоценности, мебель, дорогие картины, наличные в национальной валюте и в долларах США. По данным следствия, Колесников возглавляет группу компаний «Роспан» и в кооперации с бывшим заместителем главы Минкультуры РФ Григорием Пирумовым причастен к хищению не менее 450 млн рублей при постройке новых здания для Эрмитажа, пишет РИА Новости.

    СК РФ опубликовал фото шикарного дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

    Подозреваемые организовали госконтракт без намерения его исполнить. Большая часть средств была перечислена в подконтрольные Колесникову и Пирумову организации.

    СК РФ опубликовал фото шикарного дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

    Автор: Ирина Селезнева
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