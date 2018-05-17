Геращенко публично разрешил забрать у него органы для трансплантации

Киев, 17 мая. Верховная рада Украины приняла закон об охране здоровья и трансплантации органов.

В рамках заседания по вопросу принятия законопроекта украинский депутат Антон Геращенко заявил, что в случае своей смерти разрешает забрать у него органы для трансплантации.

Другой депутат, Андрей Шипко, прокомментировал негативные высказывания о законе, сообщив, что, в случае вступления его в силу, будет запрещена торговля и вывоз органов украинцев без их согласия, сообщает «ПолитНавигатор». Политик отметил, что извлечение органов и материалов для трансплантации у лиц, которые погибли в результате проведения боевых действий, также будет запрещено.

Однако, были и противники принятия закона.

«Освобождение от ПДВ, контроль за ценообразованием, ограничение рентабельности, криминальная ответственность за фальсификацию лекарств. Вот, что нужно украинцам, а не обман, который вы тут устроили», – заявил Олег Ляшко.

Законопроект по итогам заседания поддержали 255 депутатов при 226 необходимых.

Ранее, Верховной раде Украины вынесли на рассмотрение вопрос об отмене запрета для жительниц страны на работу с вредными и тяжелыми условиями труда и на участие в подземных работах.