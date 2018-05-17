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Геращенко публично разрешил забрать у него органы для трансплантации
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    Геращенко публично разрешил забрать у него органы для трансплантации

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    Геращенко публично разрешил забрать у него органы для трансплантации

    Киев, 17 мая. Верховная рада Украины приняла закон об охране здоровья и трансплантации органов.

    В рамках заседания по вопросу принятия законопроекта украинский депутат Антон Геращенко заявил, что в случае своей смерти разрешает забрать у него органы для трансплантации.

    Другой депутат, Андрей Шипко, прокомментировал негативные высказывания о законе, сообщив, что, в случае вступления его в силу, будет запрещена торговля и вывоз органов украинцев без их согласия, сообщает «ПолитНавигатор». Политик отметил, что извлечение органов и материалов для трансплантации у лиц, которые погибли в результате проведения боевых действий, также будет запрещено.

    Однако, были и противники принятия закона.

    «Освобождение от ПДВ, контроль за ценообразованием, ограничение рентабельности, криминальная ответственность за фальсификацию лекарств. Вот, что нужно украинцам, а не обман, который вы тут устроили», – заявил Олег Ляшко.

    Законопроект по итогам заседания поддержали 255 депутатов при 226 необходимых.

    Ранее, Верховной раде Украины вынесли на рассмотрение вопрос об отмене запрета для жительниц страны на работу с вредными и тяжелыми условиями труда и на участие в подземных работах.

     

    Автор: Екатерина Кухарева
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