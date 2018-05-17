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Спецслужбы РФ не допустят провокаций на Крымском мосту — Аксенов
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    Спецслужбы РФ не допустят провокаций на Крымском мосту — Аксенов

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    Спецслужбы РФ не допустят провокаций на Крымском мосту — Аксенов

    Симферополь, 17 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на резонансное высказывание американских журналистов, призвавших Украину взорвать Крымский мост. Аксенов отметил, что войн и конфликтов на планете было бы меньше, если бы США «оставила мир в покое», сосредоточившись на своих проблемах.

    Глава Крыма также заверил, что безопасность переправы обеспечена в полном объеме. Отреагировать на любые провокации готовы ВС РФ и спецслужбы, подчеркнул Аксенов.

    «Средство массовой информации США под соусом «свободы слова» распространяет призывы к террористической деятельности. К сожалению, это не просто частное мнение отдельно взятого клинического русофоба. Это отражение убеждений определенной части американской политической элиты…» — написал Аксенов в Facebook.

    Напомним, ранее в американском журнале The Washington Examiner появился материал, авторы которого призвали Киев взорвать Крымский мост из-за «амбиций России». В Кремле отметили, что правоохранители США должны дать оценку публикации СМИ, которая является проявлением некачественной журналистики. 

    В Госдуме РФ, комментируя появление публикации, назвали происходящее «весенним обострением». 

    Автор: Федор Веснин
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