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Сирия сегодня: в Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации, ликвидирован главный пропагандист ИГ
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    Сирия сегодня: в Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации, ликвидирован главный пропагандист ИГ

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    Сирия сегодня: в Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации, ликвидирован главный пропагандист ИГ

    Сирия, 17 мая. Военные РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации. В САР ликвидирован главный пропагандист «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка). Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Обстановка в зонах деэскалации

    За минувшие утки российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали шесть случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    «Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — четыре Латакия — два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — три, Алеппо — один, Латакия — один», — говорится в документе.

    Сирия сегодня: в Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации, ликвидирован главный пропагандист ИГ

    Представители российского военного ведомства также подчеркнули, что в течение суток сотрудники ЦПВС провели одну гуманитарную акцию в школе столичного квартала Аль-Мазраа. Медицинскую помощь получили 38 человек.

    Ликвидировали пропагандиста

    Во время удара иракских ВВС был ликвидирован главный пропагандист террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает иракский телеканал Al Sumaria.

    В 2018 году ВВС Ирака неоднократно атаковали позиции террористов в САР, особенно активно они работали вдоль границы. Последняя атака, состоявшаяся 14 мая, была проведена по командному пункту ИГ2 в районе Дашиша. Тогда постройка была полностью уничтожена.

    ВВС Ирака

    Во время удара был уничтожен Абу Бараа аш-Шами — руководитель пропаганды ИГ на территории САР. По словам источника телеканала, террорист руководил, в частности, изготовлением видеоматериалов, включая видео расправ и пыток. Как заявляли представители Ирака, ВВС наносят удары по сирийской территории после координации с четырехсторонним центром безопасности в Багдаде.

    США не терпят альтернативных взглядов по Сирии

    Власти США не терпят альтернативных взглядов на пути разрешения конфликта в Сирии и это ненормально. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

    Сергей Рябков

    «Независимо от вопросов, находящихся на рассмотрении, — и Сирия здесь не исключение — (США) совершенно не терпят альтернативных взглядов. Они очень любят, чтобы, сейчас, по крайней мере, в нынешних условиях, чтобы все им только подпевали, поддакивали и подсказывали, как лучше реализовать то, что и так составляет суть американской позиции. Это ненормальная ситуация, и она ведёт к усилению внутренних напряжений в международной системе и негативно сказывается на возможностях коллективно решать проблемы, которые нельзя решить узкоформатно», — сообщил он журналистам.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
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