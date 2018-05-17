Сирия сегодня: в Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации, ликвидирован главный пропагандист ИГ
Сирия, 17 мая. Военные РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации. В САР ликвидирован главный пропагандист «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка). Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.
Обстановка в зонах деэскалации
За минувшие утки российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали шесть случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — четыре Латакия — два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — три, Алеппо — один, Латакия — один», — говорится в документе.
Представители российского военного ведомства также подчеркнули, что в течение суток сотрудники ЦПВС провели одну гуманитарную акцию в школе столичного квартала Аль-Мазраа. Медицинскую помощь получили 38 человек.
Ликвидировали пропагандиста
Во время удара иракских ВВС был ликвидирован главный пропагандист террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает иракский телеканал Al Sumaria.
В 2018 году ВВС Ирака неоднократно атаковали позиции террористов в САР, особенно активно они работали вдоль границы. Последняя атака, состоявшаяся 14 мая, была проведена по командному пункту ИГ2 в районе Дашиша. Тогда постройка была полностью уничтожена.
Во время удара был уничтожен Абу Бараа аш-Шами — руководитель пропаганды ИГ на территории САР. По словам источника телеканала, террорист руководил, в частности, изготовлением видеоматериалов, включая видео расправ и пыток. Как заявляли представители Ирака, ВВС наносят удары по сирийской территории после координации с четырехсторонним центром безопасности в Багдаде.
США не терпят альтернативных взглядов по Сирии
Власти США не терпят альтернативных взглядов на пути разрешения конфликта в Сирии и это ненормально. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«Независимо от вопросов, находящихся на рассмотрении, — и Сирия здесь не исключение — (США) совершенно не терпят альтернативных взглядов. Они очень любят, чтобы, сейчас, по крайней мере, в нынешних условиях, чтобы все им только подпевали, поддакивали и подсказывали, как лучше реализовать то, что и так составляет суть американской позиции. Это ненормальная ситуация, и она ведёт к усилению внутренних напряжений в международной системе и негативно сказывается на возможностях коллективно решать проблемы, которые нельзя решить узкоформатно», — сообщил он журналистам.
1 Организация запрещена на территории РФ.
2 Организация запрещена на территории РФ.