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В Крыму подсчитали сумму ущерба от действий украинских браконьеров в Черном море
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    В Крыму подсчитали сумму ущерба от действий украинских браконьеров в Черном море

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    В Крыму подсчитали сумму ущерба от действий украинских браконьеров в Черном море

    Симферополь, 17 мая. Рыбаки задержанного у крымского побережья украинского судна нанесли ущерб экологии Черного моря, который, по предварительным данным, составил свыше 440 тысяч рублей. Об этом в четверг сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Крыму.

    По данным ведомства, в рамках проведения мероприятий с задержанным украинским судном пресечено нанесение огромного ущерба экологии Черного моря.

    «Благодаря оперативно принятым мерам, крымскими пограничниками вытралено свыше 9300 метров сетей, спасены 161 камбала-калкан, три акулы-катран, четыре травяных краба», — следует из сообщения ведомства.

    Согласно предварительной оценке, общая сумма нанесенного ущерба составила более 440 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

    Напомним, украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», нелегально добывавшее рыбу в исключительной экономической зоне России, было задержано пограничниками 4 мая.

    Судно и украинский экипаж доставлены в Крым «для проведения процессуальных действий».

    Автор: Дана Балан
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