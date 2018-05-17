В Крыму подсчитали сумму ущерба от действий украинских браконьеров в Черном море

Симферополь, 17 мая. Рыбаки задержанного у крымского побережья украинского судна нанесли ущерб экологии Черного моря, который, по предварительным данным, составил свыше 440 тысяч рублей. Об этом в четверг сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Крыму.

По данным ведомства, в рамках проведения мероприятий с задержанным украинским судном пресечено нанесение огромного ущерба экологии Черного моря.

«Благодаря оперативно принятым мерам, крымскими пограничниками вытралено свыше 9300 метров сетей, спасены 161 камбала-калкан, три акулы-катран, четыре травяных краба», — следует из сообщения ведомства.

Согласно предварительной оценке, общая сумма нанесенного ущерба составила более 440 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

Напомним, украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041», нелегально добывавшее рыбу в исключительной экономической зоне России, было задержано пограничниками 4 мая.

Судно и украинский экипаж доставлены в Крым «для проведения процессуальных действий».