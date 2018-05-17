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Бывший замминистра культуры Пирумов задержан по делу о хищениях в Эрмитаже
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    Бывший замминистра культуры Пирумов задержан по делу о хищениях в Эрмитаже

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    Бывший замминистра культуры Пирумов задержан по делу о хищениях в Эрмитаже

    Москва, 17 мая. Экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов задержан по делу о хищении не менее 450 млн рублей в Эрмитаже.

    В совершении преступления подозреваются бывшие заместитель министра культуры Российской Федерации Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.

    «Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по материалам ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж»», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

    Подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. По данным следствия, большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные подозреваемым организации.

    В рамках расследования проведены обыски. Продолжают проводиться следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

    Автор: Екатерина Кухарева
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