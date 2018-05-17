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Сирия: жители Дамаска рассказали ФАН о десятках жертв обстрелов ИГ в южных районах столицы
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    Сирия: жители Дамаска рассказали ФАН о десятках жертв обстрелов ИГ в южных районах столицы

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    На юге Дамаска

    Жилые кварталы на юге Дамаска вновь оказались под обстрелами террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). По информации специального корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН), в районах Ярмук и Ат-Тадамун боевиками были ранены и убиты десятки гражданских лиц. Эксклюзивные видео, фото и интервью с местными жителями — в нашем материале.

    Боевики ИГ обстреляли жилые кварталы на юге Дамаска

    Огонь велся преимущественно из минометов и ракетных установок. В результате, как рассказал один из собеседников нашего репортера — молодой человек по имени Висам, погибли порядка 10 человек, еще как минимум 11 получили ранения. Он также заметил, что террористы регулярно обстреливают жилые районы, когда терпят серьезные неудачи в боях с Сирийской арабской армией (САА). По мнению Висама, боевики тем самым пытаются вновь заставить жителей бояться их, притворяясь, будто бы все как раньше и никаких потерь они не несут.

    «Каждый раз, когда правительственные силы САР причиняют им большой урон, джихадисты открывают огонь по нам — по невинным жителям. В нашем районе проживают только мирные люди. В результате — примерно 10 убитых и 11 раненых. И при этом почти все они являются друзьями моей семьи», — поделился молодой человек.

    Боевики ИГ обстреляли жилые кварталы на юге Дамаска

    Один из сирийских военных, который несет службу на южной окраине Дамаска, также подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН, что террористы ИГИЛ2 всегда особенно жестоки по отношению к мирному населению тогда, когда теряют подконтрольные территории. Подразделения САА отбили у боевиков районы на юге анклава, усилив натиск на позиции ИГ3 в северных кварталах, из-за чего исламисты решили привычным для них образом «выпустить пар».

    «Вчера после четырех часов дня члены террористической группировки ИГ обстреляли мирные кварталы района Ат-Тадамун. Это стало их ответом на действия сирийской армии против этих самых боевиков. Взрывы слышались в районе Ат-Тадамун и вблизи бывшего лагеря Ярмук. Террористы отыгрались на всех этих безоружных мирных жителях, обстреляв их ракетами», — заявил военнослужащий войск САР.

    Карта военных действий — Дамаск

    Другой местный житель по имени Муниф отметил, что среди погибших и раненых было большое число женщин и детей. Все они были убиты джихадистами без хотя бы даже толики сожаления.

    «Вчера после третьего намаза боевики обстреляли наш район. Большинство пострадавших — дети и женщины. Также очень много материального ущерба. Террористам, которые обстреливали, все равно, что здесь живут мирные жители», — поделился мужчина.

    Боевики ИГ обстреляли жилые кварталы на юге Дамаска

    В настоящее время сирийские войска продолжают операцию по зачистке анклава на юге Дамаска от остатков ИГИЛ. Кампания уже клонится к завершению, поскольку большая часть территорий была отбита. Однако, несмотря на колоссальные потери и скорый очевидный исход, боевики упорно продолжают сопротивляться.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Нур Молхем
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