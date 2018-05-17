МИД РФ: Маховик антироссийских санкций США не остановится в ближайшее время

Москва, 17 мая. Маховик антироссийских США набрал обороты, в ближайшее время он не остановится, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Об этом он завил, комментируя поручение президента США Дональда Трампа о подготовке плана введения дополнительных санкций против Москвы из-за якобы имевших место нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Рябков напомнил, что при администрации Трампа антироссийские меры расширялись уже 12 раз.

«Понятно, что никаких признаков остановки этого маховика, который набрал большой ход, в ближайшее время нет», — сказал он.

Рябков добавил, что такая ситуация не способствует, а откровенно вредит нормальному диалогу России и США по проблемам стратегической стабильности.

Напомним, ранее на американский план введения новых антироссийских санкций отреагировали в Кремле, подчеркнув, что Россия четко следует всем обязательствам, которые взяла на себя по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.