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В СПЧ ООН раскритиковали санкции Запада в отношении Дамаска
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    В СПЧ ООН раскритиковали санкции Запада в отношении Дамаска

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    В СПЧ ООН раскритиковали санкции Запада в отношении Дамаска

    Женева, 17 мая. Введенные против Дамаска санкции Запада только ухудшают ситуацию с правами человека в Сирийской республике. 

    По словам специального докладчика Совета ООН по правам человека (СПЧ) по влиянию односторонних ограничительных мер на права человека Идриса Джазаири, мирные граждане Сирии не должны страдать из-за того, что превратилось в международный конфликт невиданной сложности. 

    «Я не хочу принизить роль конфликта в создании этой ужасной ситуации, но я хочу подчеркнуть, что ограничительные меры только ухудшают ситуацию», — раскритиковал санкции Джазаири. 

    Спецдокладчик указал на то, что те, кто ищет соблюдения основных прав человека, должны не ограничивать их, а помогать.

    Напомним, ранее спецпосланник Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН по-прежнему готова работать над созданием конституционного комитета по Сирии в соответствии с принятой в Сочи декларацией.

    Автор: Тимур Румянцев
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