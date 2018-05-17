В СПЧ ООН раскритиковали санкции Запада в отношении Дамаска

Женева, 17 мая. Введенные против Дамаска санкции Запада только ухудшают ситуацию с правами человека в Сирийской республике.

По словам специального докладчика Совета ООН по правам человека (СПЧ) по влиянию односторонних ограничительных мер на права человека Идриса Джазаири, мирные граждане Сирии не должны страдать из-за того, что превратилось в международный конфликт невиданной сложности.

«Я не хочу принизить роль конфликта в создании этой ужасной ситуации, но я хочу подчеркнуть, что ограничительные меры только ухудшают ситуацию», — раскритиковал санкции Джазаири.

Спецдокладчик указал на то, что те, кто ищет соблюдения основных прав человека, должны не ограничивать их, а помогать.

Напомним, ранее спецпосланник Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН по-прежнему готова работать над созданием конституционного комитета по Сирии в соответствии с принятой в Сочи декларацией.